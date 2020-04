Instala Alejandro Moreno Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Covid-19 en América Latina y el Caribe

Staff/Rossi

Está integrada por especialistas de toda la región y la presidirá el médico Rafael Rodríguez Cabrera

Reconoce AMC trabajo de médicos y enfermeras; pide protegerlos con equipos e instrumentos necesarios

Ante la amenaza para la salud pública de los países de América Latina y el Caribe, producida por el Covid-19, el Presidente del Partido Revolucionario Institucional y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno, instaló este día, a través de una videoconferencia, la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, la cual presidirá el doctor Rafael Rodríguez Cabrera.

Moreno dijo que se trata de un grupo de destacados especialistas latinoamericanos y caribeños que evaluarán y darán seguimiento de la situación de la pandemia en la región, al tiempo que emitirán diversas recomendaciones científicas a los gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a la Organización Panamericana de la Salud y a diversos organismos regionales de la salud.

Alejandro Moreno subrayó que el Covid-19 está ingresando con una fuerza terrible y de manera acelerada en América Latina y el Caribe, causando efectos devastadores, por lo que hizo un llamado a todos los gobiernos de la región a actuar con responsabilidad y en unidad, porque sólo de esta manera podremos enfrentar la pandemia y las terribles consecuencias que viene dejando por todo el mundo.

El también Presidente del PRI reconoció el trabajo de médicos, enfermeras, hombres y mujeres comprometidos, que aún en la adversidad, en muchos casos sin contar con los instrumentos ni equipos necesarios, arriesgan su salud y su vida, por servir a la humanidad.

En su oportunidad, el Coordinador de la Comisión, Rafael Rodríguez Cabrera, expresó que esta pandemia dejará grandes lecciones en todo el mundo. “El Coronavirus no sabe de fronteras ni doctrinas, todas están siendo puestas a prueba, la pandemia está desatada y no se podrá detener, al menos no en los próximo 2 meses. El coronavirus no es un tema aislado de salud pública, ni de economía, ni social ni político, es todo junto”, precisó.

Indicó que las sociedades, además de lidiar con la pandemia, estarán buscando los mecanismos para un equilibrio económico, social y político, por lo que la propuesta debe ser clara, homogénea, sólida, posible, regional y centrada en el individuo. “Esa debe nacer del conjunto de ideas que se dan cita en la Copppal, sin lugar a dudas”, concluyó.

Por su parte, Jorge Mirabal, Coordinador de Comisiones de la Copppal, manifestó que juntos podremos encontrar los aportes que nos orienten a tomar decisiones en nuestros países, con el fin de superar la pandemia.

Coincidió con Alejandro Moreno en que es tiempo de la unidad latinoamericana para enfrentar la emergencia sanitaria con los menores daños posibles, por lo que desde la Copppal “contribuimos aportando conocimiento científico y propuestas sólidas en bien de la humanidad”.

Por su parte, Alejandro Moreno pidió cuidar a todo el personal que en la primera línea de fuego lucha por salvar la vida de miles de enfermos que diariamente llegan a nuestros centros hospitalarios.

En la Copppal, manifestó, “entendemos el sentido de unidad, solidaridad y compromiso con nuestros hermanos latinoamericanos; por eso, hoy instalamos esta Comisión, que tiene un alto compromiso con la humanidad y que estará integrada por los siguientes especialistas, todos de reconocida trayectoria”.

Semblanzas:

Rafael Rodríguez Cabrera (México).- Médico Cirujano, egresado de la Universidad Lasalle, con maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido Director del Hospital Magdalena de las Salinas, del IMSS, Coordinador Nacional de Salud en el Trabajo del mismo instituto, Coordinador Nacional de Hospitales, de la misma dependencia, Delegado del IMSS y Secretario de Salud en Campeche, así como Presidente de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social.

Ha escrito más de 20 artículos científicos y es autor de 3 libros. Actualmente preside la fundación Colosio en Campeche.

Álvaro Erazo Latorre (Chile).- Es un Médico Cirujano con especialidad en Pediatría, académico y político. Se desempeñó como Ministro de Salud de la República de Chile, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, periodo en el que le tocó enfrentar la pandemia del virus H1N1 y los brotes de listeriosis. Es Magíster en Ciencias del INTA de la Universidad de Chile, y tiene un posgrado en Epidemiología avanzada en el Instituto Nacional de Salud de México, y en la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos. Fue Viceministro de Salud durante la Administración del Presidente Ricardo Lagos. También, en dicho periodo fue Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Ha sido profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, donde es investigador de CLAPES. Ha sido consultor de la Cepal, PNUD y OPS. Recibió la Orden al Mérito del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Ha escrito diversas publicaciones y es coautor de libros de salud y políticas públicas.

Marta E. Sandoya (Panamá).- Médico General con maestría en Administración de Empresas, con enfasis en Recursos Humanos. Es diplomada en Emergencias y Desastres. Fue Jefa de los Servicios de Urgencias de Panamá, Subdirectora de la caja del Seguro Social, Directora y creadora del 911, así como Directora de los Servicios de Salud. Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Cooperación de Emergencias y Desastres. Actualmente está asignada a la Presidencia de la República de su país y apoya al Ministerio de Salud Panameño en la coordinación del combate al Covid-19.

Edgar Giménez (Paraguay).- Médico especialista en Cirugía, Maestro en Salud Pública. Fue Viceministro de Salud de su país, Director del Centro Materno Infantil y Secretario General de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, así como asesor de Salud Pública del Poder Legislativo. Es docente de Salud Pública de la Universidad Nacional de Asunción e investigador categorizado del Conacyt. Es autor de 22 artículos científicos publicados y de 6 libros.

Oscar Feo (Venezuela).- Médico especialista en Salud Pública, MSC en Salud Ocupacional por la McGill University, de Canadá. Profesor Titular Jubilado de la Universidad Carabobo, Consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, en Políticas y Sistemas de Salud. Fue Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de la Salud, así como Consultor de Políticas y Sistemas de Salud ISAGS y UNASUR Salud.

Fue miembro de la Comisión Presidencial de Seguridad Social para la elaboración de los proyectos de las leyes de Salud, Seguridad Social y Riesgos Laborales. Actualmente es coordinador de la Maestría Salud Colectiva IAE-MPPS Venezuela.

Jorge Rachid (Argentina).- Médico del Trabajo y Sanitarista. Profesor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y honorario de la Universidad de Salamanca, España. Fue cofundador del Instituto Patria Salud, que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner y es miembro de IDEAL, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, presidente de Ideario Artiguista (IDEART). Es autor de varios libros, el último “Crónicas de una devastación programada, Neoliberalismo y Neocolonialismo en medicina, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo”, editorial JURIS, y cofundador de la Fundación Soberanía Sanitaria.

José Durazo Rentería (Colombia).- Cirujano Traumatólogo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia, ex Director del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cartagena, Colombia, Instructor de OFDA/USAID en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Emergencias y Catástrofes (EDAN), Administración en Emergencias y Desastre OFDA, Office Foreign Disaster Assistance-USAID, Agencia de los US para el Desarrollo Internacional, experiencia en manejo de emergencias como Surge Capacity de OFDA/USAID en Haití y Colombia en manejo de emergencias, Instructor y capacitador para entidades y grupos de acción en emergencias en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Haití.

Gaspar Rodríguez (Honduras).- Médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Especialista en Nefrología Pediátrica, con maestría en Epidemiología. Fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud y presidió el Comité de Probidad y Ética del Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Actualmente es Presidente de la Asociación Hondureña de Nefrología y Trasplante. Presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (2018-2020). Vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (2020-2022). Miembro fundador de la Plataforma Social Ciudadana por Honduras. Miembro de la Plataforma de Salud y Educación. Luchador social activo.