En la SEP no hay acuerdos para prevenir el coronavirus, denuncian maestros

Hipólito Contreras

La semana anterior la SEP emitió dos circulares respecto al coronavirus, nos preocupa que no se pongan de acuerdo entre los diferentes grupos y directivos sobre las medidas contra la enfermedad, afirmó el maestro Jorge Cabrera, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En conferencia de prensa indicó que el secretario de educación Melitón Lozano, trata de sobrellevar su poder, por otro lado un grupo hace lo mismo, la directora de recursos humanos, María Inés Núñez Monreal, viene con su equipo de Veracruz y de la Ciudad de México con el fin de controlar a la SEP.

Vemos, dijo, que les preocupa más el control del poder, que el COVID 19, hay dos circulares una del Secretario de Educación, desmintiendo a la directora de recursos humanos por haberse tomado atribuciones que no le corresponden.

“Están más preocupados por el poder que por atender el tema de salud respecto a lo que está prevaleciendo en las escuelas, mientras ellos se están disputando el poder, nosotros nos estamos quedando a la deriva, los niños y los maestros, es la parte que nos preocupa y hacemos el llamado al gobernador del estado a que tome cartas serias con los funcionarios de la SEP, no podemos seguir viendo a la dependencia como un botín político, como puestos para los amigos, hubo un compromiso de transformarla y no se está cumpliendo, se están retrasando los nombramientos, los pagos de tiempo completo, hay faltantes de maestros en las escuelas porque no hay un control en la SEP por la disputa del poder”.