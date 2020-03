Es oficial la salida de Bracamonte como líder de Morena en Puebla: Carvajal Hidalgo

Jorge Barrientos / Hipólito Contreras

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, dio a conocer que en días pasados se ratificó la destitución de Mario Bracamonte González como delegado estatal en funciones de presidente del Comité Estatal de Morena en Puebla, quedando en su lugar Edgar Garmendia de los Santos de manera interina.

Asimismo comentó que todos presidentes los interinos a nivel nacional fueron cesaron desde el mes de noviembre, por lo que se dijo respetuoso de los comentarios de Bracamonte González, aseguró que él tendrá que realizar acercamientos a nivel nacional para saber su estatus dentro del partido político.

Además, Carvajal Hidalgo dio a conocer que el próximo 29 de marzo, saldrá la convocatoria para elegir al nuevo dirigente de Morena en Puebla, por lo que se podrá optar por dos métodos como la encuesta o votación, sin embargo, dijo que esto lo definirá el consejo y deberán ser respetuosos, para que el 18 de julio durante en el Consejo Nacional se define al líder estatal, esto dará pues es necesario darle certeza a la militancia.

Señaló que por errores técnicos o por falta de datos el Instituto Nacional Electoral (INE), no autorizó a 2 millones de afiliados dicho padrón no fue validado ante la autoridad electoral, pues este validó cerca de 270 mil afiliados a nivel nacional, por lo que no se podría tener un cuórum de las dos terceras partes que se requiere en cada una de las asambleas del distrito en el país, enfatizó que se proponen métodos diferentes para elegir a los nuevos dirigentes.