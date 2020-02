Promueve el poder judicial acciones de igualdad de género entre el personal.

STAFF/AEH

– Impulsan actividades para erradicar las manifestaciones de desigualdad y violencia en contra de las mujeres.

Puebla, Pue.- El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, hizo un llamado a identificar y erradicar las manifestaciones de desigualdad y violencia en contra de las mujeres y niñas, para mejorar el desempeño del Poder Judicial.

Tras la conferencia “El papel de los hombres en la Igualdad Sustantiva”, que impartió el doctor Cirilo Rivera, reconoció la participación de los trabajadores administrativos en estas actividades que promueven la igualdad de género.

“La perspectiva de género no es moda, no es lo políticamente correcto, es necesario. No podemos hablar de un Poder Judicial moderno si no rompemos los viejos esquemas y avanzamos hacia una impartición de justicia con perspectiva de género y una nueva cultura de igualdad”, manifestó.

“Valoro su participación y espero que los alcances de la misma se vean reflejados en el trabajo de nuestra institución. La participación de cada uno de ustedes es clave para generar cambios reales en el trabajo, la calle y el ámbito familiar. Los invito a la reflexión y acción para descubrir una manera diferente de ser hombre”, añadió.

En este sentido, se refirió a la aplicación de otras acciones impulsadas por el Poder Judicial del Estado, como haber sido el primero en emitir una convocatoria para juezas y jueces de oralidad mediante, la cual se otorgaron la mitad de los espacios a las mujeres mejor evaluadas y el resto se asignó en condiciones de igualdad entre las y los mejores postulantes.

Aunado a ello, el Poder Judicial promueve campañas en redes sociales y mecanismos internos para erradicar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas.

Durante la conferencia a la que asistieron trabajadores del Poder Judicial, se abordaron temas como el papel de los hombres en las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, la atención a su salud y la erradicación de conductas violentas.

En el marco del “Día Naranja”, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso de realizar acciones que contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, incentivando acciones entre las y los trabajadores.