Xóchitl Gálvez denuncia a la CONADE por “facturas falsas” y actos ilícitos

Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la CONADE, encabezada por Ana Gabriela Guevara, por “facturas falsas” y actos ilícitos.

“Es posible que hubiera encontrado un desastre en la CONADE, pero todo parece indicar por la auditoría que se acaba de hacer pública, que hizo la propia función pública, exhibió que hay irregularidades, pagos a promotores que no deberían, pero a mí me parece que el tema más grave y más relevante es el uso de facturas falsas para comprobar gastos, es muy claro el portal de Hacienda ahora, antes de hacer un pago tienes que consultar si esa empresa está entre las famosas “factureras” y algo que decíamos en el Senado cuando aprobamos el delito grave, era que el gobierno era principal usuario de este tipo de empresas y vemos que este tipo de práctica no quedó atrás”, externó la también Senadora del PAN.

Gálvez informó que no tiene nada personal en contra de Ana Gabriela Guevara, pues admira su carrera como deportista, sin embargo, asegura que como funcionario público no se puede tapar a nadie y mucho menos cuando Tokio 2020 está cerca del calendario.

“La propia Ana Gabriela no ha hecho una renuncia, ella tendría que venir a renunciar en caso de que algunos de sus colaboradores hayan incurrido en alguna conducta ilícita. Al no hacerlo se convierte un poco en encubridora de estos funcionarios. Esperemos que con esto se resuelva el problema que tienen los entrenadores de no cobrar, que se ponga atención lo que está pasando en la CONADE porque tenemos los Juego Olímpicos”.