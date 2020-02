Fucam, sin acuerdo con Insabi; dejará de dar atención gratuita a mujeres con cáncer

El Sol de México

Las pacientes que Fucam atendía recibirán atención en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Juárez y Hospital General de México

La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) informó que no logró alcanzar un acuerdo con el gobierno Federal para poder seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con esta enfermedad.

A través de un comunicado, Fucam informó que tras la desaparición del Seguro Popular, con el que tenían convenio, a partir del pasado 1 de enero se dejó de brindar atención de manera gratuita.

“La Fundación agotó todos sus recursos en un esfuerzo por financiar estos tratamientos, con la esperanza de concretar un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a fin de continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país”, se lee en el texto.

Informó que la experiencia que los respalda como fundación no dio resultados que esperaban, mismos que no fueron suficientes para alcanzar un acuerdo con el gobierno, lo cual tiene como consecuencia que no se pueda seguir brindando el servicio de forma gratuita a las pacientes.

Detalló que las pacientes que Fucam atendía recibirán atención en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Juárez y Hospital General de México.