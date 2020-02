Guillermo Ochoa, molesto con Miguel Herrera

FUTBOL TOTAL

La situación dentro de Coapa con las Águilas del América no deja de prender fuego pues el estratega Miguel Piojo Herrera tuvo algunas palabras al respecto de Guillermo Ochoa y algunas críticas que le hizo por sus actuaciones bajo los tres postes, esto en busca de defender lo realizado por Óscar Jiménez, arquero suplente del cuadro azulcrema.

De acuerdo con el diario Récord en la columna del Francotirador, ha indicado que este tipo de apuntes que deben quedar del vestidor para dentro, Herrera cometió el error de decirlo en una conferencia de prensa y ante los medios de comunicación, por algunas situaciones en las salidas.

“No sé si exagerados, es de cada uno de ustedes, que pueden minimizar o magnificar las cosas, siempre he dicho que a Memo lo trabajo para que tenga otra virtud, ahora le exijo que salga y a veces los errores de salir es culpa mía, pero se lo seguiré pidiendo, más allá de todo lo que me da”, comentó el estratega el 14 de febrero.

Por otro lado, compartió las exigencias que le ha solicitado a su portero para intentar cortar centros y sujetar los balones que llegan por alto en la pelota parada; además que habló al respecto de la falta de salida que tiene, tanto él como Jiménez, quienes no tienen un buen control de balón.

La misma fuente establece que estas declaraciones no le han caído nada bien a Paco Memo porque le gustaría que quedara dentro del vestidor y que no se platicara fuera de las paredes de Coapa, esto para no entrar al terreno de juego con las miradas y prejuicios por los errores que pueda cometer. De igual forma no le ha gustado que lo exhibiera de esa forma ante los medios de comunicación, al momento solo ha sido una llamada de atención pero el deseo es que Herrera sea más discreto.