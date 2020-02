Debido a los ambulantes están cerrando pequeños comercios en el Centro Histórico

Hipólito Contreras

Por la competencia desleal de los ambulante los negocios del centro histórico están cerrando, el reporte del INEGI del último trimestre indica que más de tres mil 300 personas ha cerrado sus pequeños locales, afirmó el empresario José Luis Machorro Arruel.

Los pequeños comercios, dijo, no ven rentable estar pagando impuestos, renta, salarios y seguro, en comparación con los comerciantes ambulantes que sólo dan sus cuota diaria y la autoridad no los toca, vemos un problema que se hizo realidad y que no se le está dando la atención debida.

Expuso que este problema como va la tendencia va a seguir en el municipio y es muy probable que se expanda a todo el estado, “vemos un área de oportunidad muy grande para el gobierno municipal, al que hacemos un llamado para que atienda este problema que hemos venido anunciando desde hace un año, los ambulantes y la problemática que generan, ahora vemos los resultados de que no se haya puesto manos a la obra”.

Indicó que de acuerdo al INEGI es el 55 por ciento de los comercios del centro histórico han sido perjudicados, en el sector franquicias, señaló, se ha aplicado una estrategia más proteccionista, lo que ha dado como resultado que hasta ahora ninguna a ha cerrado.

Denunció que todos los días las tiendas de conveniencia sufren robos, a partir de que hemos estado haciendo los llamados vemos más presencia policial, pero se necesita un acompañamiento de una estrategia de seguridad más integral.

Expuso que hasta ahora no hay reportes de secuestros en comercios.