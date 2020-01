Chávez Jr. y Canelo Álvarez se lían en redes sociales

ESPN

Canelo Álvarez ya respondió al reto que le lanzó su otrora rival, Julio César Chávez Jr., para un nuevo enfrentamiento dentro del ring, pero más allá de darle alguna oportunidad, le dijo que es mejor preocuparse por otras cosas que su carrera deportiva, señalando que “en vez de estar retando a la gente, pídele ayuda a tu papá, la necesitas”.

El tetracampeón del mundo, que en 2019 se llevó los honores como boxeador del año, no pretende al menos por ahora tener un nuevo enfrentamiento con Chávez Jr., pues su enfrentamiento en mayo de 2017 fue de un solo lado y no dejó la mecha encendida para un nuevo duelo, a pesar de que el sinaloense ha dicho que el tema del peso pactado lo acabó.

En un segundo tuit, Canelo subió un video de Julio César Chávez en el que se ve a la leyenda del boxeo mexicano lamentándose.

La imagen fue grabada durante la pelea entre Chávez Jr. y Daniel Jacobs de diciembre pasado cuando las cosas se estaban complicando para su vástago antes de que se acabara la pelea al final de cinco asaltos.

Chávez Jr. retó a Canelo a un nuevo enfrentamiento, y también retó al artemarcialista Conor McGregor a un duelo pactado en 170 libras, asegurando que si no lo noquea en ocho rounds o menos, sería capaz de no cobrar; sin embargo, esa pelea también está lejos de la realidad, o al menos no se ve en el panorama para el peleador irlandés.

Tras la respuesta de Canelo, Chávez Jr. le recriminó.

“La gente es lo (que) quiere Canelo. Sólo te lo hago saber, con lo de ayudar (sic), gracias a Dios me ayudaron. Pídele tú Canelo que te ayude con tu ego a poner los pies en la tierra, es una enfermedad y no nos damos cuenta cuando la tenemos”.

