Sin aval de los Gobiernos Estatal o Municipal de Juan C. Bonilla, eligen nuevas autoridades en Zacatepec

Por Israel Tepox

Desconocieron al edil auxiliar por negarse a defender el río Metlapanapa.

Habitantes de Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, nombraron a sus representantes comunitarios mediante asamblea pública conforme a sus usos y costumbres y negándose a aceptar a partidos políticos e incluso al gobierno del estado.

Por tal motivo, luego de desconocer al actual presidente auxiliar por no defender el río Metlapanapa, de las descargas que amenazan este afluente, la comunidad nahua de Zacatepec decidió nombrar a representantes de gobierno a través del sistema normativo interno de los pueblos indígenas.

Para dicha elección se constató de una acta de revocación de autoridad, por lo cual se hizo una modificación de sistema de elección de autoridades por el sistema normativo interno del pueblo originario de Santa María Zacatepec, se basaron en el Artículo 1 apartado A, y los artículos 4 y 9 de la Constitución.

“El anterior subalterno Maurilio Teutle Huelic no quiso representar de manera adecuada los intereses del pueblo, forma parte del mismo sistema corrupto y represor, por eso lo destituimos de su cargo”, acusaron.

La votación constó de 244 asistentes que colocaron sus nombres y firmas, que para ellos es una cifra suficiente para validar la asamblea comunitaria como lo acordaron, aunque la ley no avala tal elección y no se han revelado los nombres del Consejo, que quedó de la siguiente manera.

-Alcalde Comunitario y suplente (Administración Auxiliar)

-Alguacil Mayor, Alguacil Menor y

Topile (Seguridad comunitaria)

– Fiscal Comunitario y suplente (Administración de Recursos económicos)

Es el primer caso en Puebla que la comunidad deja detrás el sistema electoral de urnas para retomar lo que documentaron como su modo originario de ejercer el gobierno desde antes del periodo colonial.

Por último informaron que aún con la represión no frenará la defensa del río gracias a la necesidad de retomar nuestros modos de gobierno de nuestros abuelos. “Ya informamos al gobierno que esta obra no nos conviene, no hay garantías con ese proyecto, a nosotros no nos beneficia, no genera empleo, nada, sólo amenaza la vida del río.”, asegura Cinto Tepale, integrante del movimiento opositor.