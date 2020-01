Gaby López conquistó su segundo título en la LPGA

Diario As México

La golfista mexicana se quedó con el triunfo en el Diamond Resorts Tournament of Champions en una definición que requirió siete hoyos de desempate.

Gaby López volvió a brillar en la LPGA con el segundo título de su carrera. La mexicana concluyó un brillante fin de semana con un dramático triunfo sobre los 18 hoyos del Diamond Resorts Tournament of Champions, donde se coronó después de un desempate que requirió de un día extra y siete hoyos adicionales para ver la sonrisa de López sobre el green de la bandera 18.

✨🏆 After 7 playoff holes, @GabyLopezGOLF is our @LPGA champion of the 2020 #DiamondResorts Tournament of Champions! 🏆✨@FSOrlando | @GolfChannel | @IOAUSA | #DiamondLPGA | @TheVacationDR pic.twitter.com/S14wFq2aqT

— #DiamondLPGA (@diamondresorts) January 20, 2020