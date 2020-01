Conductora se burla del ‘labio leporino’ de Joaquin Phoenix y causa indignación

Quién

La presentadora hizo referencia a una cicatriz que tiene en el labio, los usuarios de redes de inmediato mostraron su molestia.

Joaquin Phoenix, protagonista de la película Joker, fue criticado por una conductora de televisión al mencionar que él tiene labio leporino y las críticas a la presentadora no se han hecho esperar.

La conductora Wendy Williams quien es la conductora del programa de televisión The Wendy Williams Show, causó revuelo en las redes sociales por sus comentarios en contra del famoso actor.

En el video que han compartido en las redes sociales la conductora de televisión emitió algunas opiniones acerca del rostro de Joaquin Phoenix al mencionar que tiene una mirada penetrante, después comentó que en la parte superior del labio del famoso actor se puede apreciar una pequeña cicatriz cuando se quita el bigote.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

— Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020