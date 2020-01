El Centro Médico Pediátrico presenta diversas irregularidades, denuncia afectado

Hipólito Contreras

Hace un mes perdimos a nuestra hija por una negligencia médica en el Centro Médico Pediátrico, ubicado en la colonia Villa Encantada, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía del Estado se han encontrado muchas irregularidades, afirmó Luis Zenteno, padre de la menor.

En conferencia de prensa, informó solicitaron a la Secretaría de Salud información para saber si el Centro Médico Pediátrico cuenta con los permisos correspondientes, el 8 de enero recibieron respuesta y les informa que en la visita de verificación realizada el 3 de enero detectaron las siguientes irregularidades:

No cuenta con aviso de funcionamiento de laboratorio, anatomía patológica, ambulancia y farmacia, Arco en C de servicio de Rayos X no cuenta con licencia sanitaria ni responsable sanitario, así como el permiso correspondiente para otorgarlo, no cuenta con convenios de laboratorio ni de ambulancia, no presenta licencia de farmacia.

El centro médico no cuenta con bitácoras de limpieza, desinfección de camas y fumigaciones en diferentes áreas del establecimiento, no cuenta con registros actualizados de los profesionales de la salud que brinden servicio en la clínica, expedientes clínicos incompletos, medicamentos caducos, en la unidad quirúrgica no se observa delimitación de área gris y blanca, no cuenta con lámpara de emergencias, ni porta cubetas rodables en quirófano, el área RPBI no se encuentra identificada, central de gases y planta de energía eléctrica, los tanques de oxígeno no cuentan con elementos de sujeción y no se observa restringida el área.

En el oficio de la Secretaría de Salud se informa que dadas las anomalía sanitarias que se detectaron, se amerita la suspensión parcial de trabajos y servicios de dos quirófanos, sala de expulsión, autoclave y almacén de insumos, se aseguraron insumos para la salud caducos y con riesgo sanitario por falta de fecha de caducidad, de igual forma algunos medicamentos propiedad del sector salud.

Se informa en el oficio que la Autoridad Sanitaria procederá conforme al Procedimiento Administrativo correspondiente.

El oficio es firmado por Emilio Jorge Pérez Martínez, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.