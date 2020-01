Wilson y Rodgers contra una nueva generación sedienta de éxitos

ESPN

Los playoffs de la Temporada N° 100 siguen tomando forma, con la definición de los cruces de la Ronda Divisional. A primera vista, pareciera que la NFC tiene duelos más parejos que la AFC y los mariscales de campo de los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs son las principales razones por las que esos equipos son favoritos, aunque Patrick Mahomes se las verá contra Deshaun Watson, también uno de los más apreciables talentos de la NFL hoy en día y para el futuro.

Mahomes, Watson y el favorito para ser el Jugador Más Valioso de la temporada, Lamar Jackson, tienen algo en común: ninguno ha levantado el Trofeo Vince Lombardi. Aquellos que lo han hecho, poco a poco han ido cayendo a lo largo de la temporada, ya sea por lesión o por eliminación.

Hay ocho quarterbacks en activo en la NFL que han ganado anillos de Super Bowl como titulares. Solamente dos de ellos tienen posibilidad de sumar a su colección este año.

En Ronda de Comodines la leyenda viviente Tom Brady (seis veces ganador del Super Bowl) cayó junto a sus New England Patriots ante los Tennessee Titans comandados por Ryan Tannehill, quien jugó por primera vez un partido de postemporada.

Eli Manning (dos Super Bowls) jamás estuvo en contención, ni siquiera por un lugar en los playoffs, y otro que tampoco pudo hacer mucho por su equipo fue Ben Roethlisberger (dos Super Bowls) quien se lesionó en la Semana 2 del codo, lo que significó para el veterano el final de la campaña.

Otro mariscal de campo campeón que se lesionó muy pronto en el año fue el sorpresivo Nick Foles (un Super Bowl). El ex suplente Philadelphia Eagles, no pudo tomar las riendas de los Jacksonville Jaguars. Se lastimó en la Semana 1 y regresó para la 11, con los Jags 4-5. Luego de la semana de descanso vino la debacle para las ambiciones de la franquicia con cuatro derrotas consecutivas, en tres de ellas con Foles involucrado.

Joe Flacco (un Super Bowl) dejó los mandos de los Ravens a Jackson. Con los Denver Broncos, el ganador del Super Bowl XLVII y Jugador Más Valioso de aquella noche en New Orleans, nada pudo hacer para revivir pasadas glorias. Broncos acabó con marca de 7-9.

Y hablando de New Orleans. También en juego de Ronda de Comodines, Drew Brees (un Super Bowl) terminó la temporada con los Saints al ser derrotado por los Minnesota Vikings de Kirk Cousins, un quarterback que no sabía lo que era ganar un partido de postemporada.

Con la victoria de Russell Wilson (un Super Bowl) y los Seattle Seahawks en Philadelphia –otra oportunidad perdida para Carson Wentz, quien además salió por conmoción– solo él y Aaron Rodgers (un Super Bowl) quedan en la postemporada como mariscales que saben lo que es jugar y ganar un Super Bowl. Se eliminarán en Ronda Divisional y con ello la probabilidad de que el Super Bowl sea conquistado por un quarterback de nueva generación, incrementará.

Mahomes perdió el juego de campeonato de la AFC el año pasado contra los Pats de Brady. No le faltó talento al entonces JMV de la temporada, pero quizá sí experiencia para saber manejarse en semejantes circunstancias, algo que le sobra a Brady.

De los nuevos talentos de la NFL, el de Kansas City es quien más cerca ha estado del Vince Lombardi –a un partido de pelear por el trofeo.

Jackson fue despachado en 2018 por Los Ángeles Chargers en primera ronda 23-17. Ese día quizá a Jackson le faltó un poco más de apoyo de la defensiva y de su línea ofensiva, luego de lanzar de 29-14 para 194 yardas y dos touchdowns, pero fue capturado siete veces e interceptado en una ocasión.

Watson, otro candidato este año a MVP, también tendrá su revancha en postemporada luego de que la campaña pasada fuera eliminado por los Indianapolis Colts, 21-7. Watson lanzó para 235 yardas, pero apenas una anotación, además de ser interceptado una vez y capturado en tres. Ese día, Houston perdió 67 yardas en 8 castigos y apenas convirtió tres terceras oportunidades de 13 intentos.

Esos son los tres muy talentosos jóvenes que disputarán la postemporada. ¿Qué hay del resto?

Como Foles hace dos años, Tannehill sorprendió al mundo al despachar a Brady y compañía, con el agregado de haberlo hecho en Foxborough, con tremenda actuación del corredor Derrick Henry. Cousins tuvo una buena tarde y demostró ser más que un administrador de juego, aunque falta ver si su nivel será consistente por lo que le reste de playoffs.

Finalmente, está Jimmy Garoppolo. No sabe lo que es jugar un partido de playoffs, aunque conoce la situación como suplente de Brady en New England. El mariscal de sexto año enfrentará a Cousins, y es Garoppolo y sus Niners los que parten como favoritos. La campaña de San Francisco ha sido una sorpresa y la victoria de Vikings en New Orleans ha sido otra. Ya veremos que nos depara la Ronda Divisional de la cual, ahora lo sabemos, solo quedará un mariscal campeón vivo en la postemporada de la NFL para la Ronda de Campeonatos de Conferencia.