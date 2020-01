Danna Paola enfrenta insultos de alumnos en pleno concierto de La Academia

Quién

La cantante pidió al público que ya no voten por Gibran y Francely, además, les retiró las críticas a sus participaciones.

Este domingo se llevó a cabo el habitual concierto de La Academia, sin embargo, un incidente sucedido durante la noche está dando a todos de qué hablar: Danna Paola , la actriz, cantante y actualmente juez de la emisión, encaró un insulto que recibió por parte de dos alumnos que integran a la nueva generación del formato televisivo.

Todo comenzó cuando durante la semana pasada se dio a conocer un video en el cual aparecieron este alumno y Francely, otra integrante del programa, diciendo que Danna Paola era una “cu**ra” porque les daba malas críticas en sus participaciones.

Danna Paola trajo a Lu a la vida real.

La actriz que da vida a Lucrecia en la serie Elité respondió a estas palabras y después de dar un breve comentario, arremetió en contra de ambos alumnos. Les dijo claramente que ella nunca había ofendido a nadie en sus 20 años de carrera, que jamás permitirá que la llamen de una forma grosera y pidió a los seguidores del reality show que no votaran por ellos.

“A partir de este domingo retiro mi crítica para ti y para Francely”, fueron las palabras con las que Danna Paola sentenció que no emitirá una crítica más en los siguientes conciertos.

Pero el pleito no quedó ahí, pues la familia de Gibran, quienes estaban contentos al escuchar el primer comentario de Danna Paola, que había sido una falsa crítica, cambiaron sus rostros y empezaron a prestar atención a las duras palabras de Danna Paola en contra del alumno que la había llamado “culera” en una de sus conversaciones dentro de La Academia.

“Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí por darte mis críticas no me quiero ni imaginar cómo hablas de Francely”, señaló Danna Paola, quien efectivamente se refería al video que circuló en redes sociales y se hizo noticia nacional tras darse a conocer que estos alumnos hablaron mal de ella.

“Yo no vine aquí a ser tu amiga o a decirte lo que realmente quieres escuchar… Así que hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical (Lola Cortés), alguien que tenía una frase muy bonita que la verdad amaba de broma, pero creo que en este momento la amerita y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él´”