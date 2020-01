Continúa SEDIF con entrega de apoyos a personas que más lo necesitan en Puebla

Rossi A. G.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), continúa con la entrega de apoyos en beneficio de las personas que más lo necesitan, como andaderas, prótesis ortopédicas y consultas médicas, así como el financiamiento de una cirugía de una paciente de 92 años de edad que tiene cáncer.

De esta manera, se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Miguel Barbosa Huerta, de seguir apoyando a las y los poblanos de escasos recursos, con el único fin de mejorar su calidad de vida.

El primer caso es el del señor Ruperto Romero, quien dijo estar agradecido con la presidenta del SEDIF, Rosario Orozco Caballero, porque el organismo le realizará un diagnóstico para otorgarle una prótesis ortopédica, debido a que hace años le amputaron la pierna derecha.

“La verdad no me esperaba la atención que me otorgaron, estoy muy agradecido. Toqué muchas puertas pero nunca recibí la ayuda”, relató el vecino de la colonia Morelos.

En tanto, la señora Silvia Sánchez, de Bosques de San Sebastián, recibió una andadera por parte de la directora general del organismo, Leonor Vargas Gallegos.

La beneficiada requería tal aparato debido a que ya sufrió dos caídas: una en la vía pública y otra en su casa, como consecuencia de la falta de masa corporal. “Agradezco al DIF y al gobernador porque la atención es excelente y porque lo hacen por la gente que más lo necesita”, comentó.

En tanto, la señora Antonia Lozano, de 92 años, solicitó el apoyo al organismo para la realización de una cirugía en su cabeza porque padece cáncer.

Junto con su hija, acudió a las Jornadas de Atención Ciudadana que cada martes realiza el SEDIF en sus oficinas centrales de la ciudad de Puebla, a fin de formalizar su petición, debido a que no está afiliada a algún sistema de asistencia en salud.

Ahí, la canalizaron al Hospital de la Mujer de Agua Santa, para que se realizara los estudios correspondientes y, posteriormente, sea intervenida sin costo alguno.

“A mí me atendieron muy bien, son muy buenas personas y lo que les digo a los demás enfermos que vayan al DIF porque seguro los van a ayudar”, expresó la señora de la colonia Barranca Honda.

Finalmente, la señora María Molina, solicitó ayuda en el SEDIF para tramitar su acta de nacimiento, debido a que nunca fue registrada por parte de sus padres. Sin embargo, ahora requiere de tal documento oficial porque se lo piden en la casa donde labora como trabajadora doméstica.

“Me enteré de las jornadas ciudadanas del DIF a través de una compañera. Me dijo que viniera porque seguro aquí me tramitaban mi acta de nacimiento y así lo van a hacer”, expresó al tiempo de exhortar a las y los poblanos para que se acerquen al organismo porque “se ve que sí ayudan”.