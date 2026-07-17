Plantea diputada Soledad Amieva la creación de una Policía de Atención Inmediata a las Mujeres y a las violencias

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Legisladoras y legisladores presentan iniciativas en materia de procuración de justicia, medio ambiente, educación y asuntos municipales

La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa que tiene como finalidad brindar certidumbre jurídica y laboral a las servidoras y servidores públicos que actualmente se desempeñan en la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), al establecer en el marco jurídico la creación de una Policía de Atención Inmediata a las Mujeres y a las violencias.

Mediante reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, se establece como una de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública el diseñar la política integral para la prevención de las violencias y delitos contra las mujeres, en cualquier ámbito de la vida.

Asimismo, en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla se incorpora la creación de una Policía de Atención Inmediata a las Mujeres y a las violencias, que tendrá entre sus funciones proporcionar atención especializada con perspectiva de género y multidisciplinaria; así como salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y emocional de las mujeres víctimas de violencia, así como el de sus hijas, hijos o personas bajo su cuidado; entre otras.

La propuesta mediante la cual se reforman el artículo 42 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; y el artículo 9 y se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución, con el propósito de establecer que, tratándose de niñas, niños y adolescentes, todas las autoridades deberán actuar bajo un estándar reforzado de protección frente a la explotación, corrupción y trata.

Además, el Estado podrá establecer sanciones permanentes para las personas que cometan homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo, delincuencia organizada, reclutamiento criminal de niñas, niños y adolescentes, así como delitos de extrema gravedad cometidos en contra de personas menores de edad, personas incapaces o personas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Puebla para que fortalezca las acciones de verificación, inspección, vigilancia, orientación y protección de los derechos de las personas consumidoras, respecto de los servicios prestados por las clínicas de salud particulares, ubicadas en el Estado y, en especial, en el municipio de Tehuacán, con la finalidad de garantizar que los cobros realizados por los servicios ofertados sean conocidos, de forma clara, suficiente y transparente, por las personas usuarias y sus familias y, en consecuencia, se evite afectar su patrimonio.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente.

En su momento, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las Secretarías de Bienestar, Deporte y Juventud e Infraestructura para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, incorporen criterios relacionados con los índices de incidencia delictiva y los diagnósticos de prevención de la violencia, en la priorización de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura deportiva, en los municipios del Estado, privilegiando aquellas zonas, donde dichos espacios puedan contribuir, de manera efectiva, al fortalecimiento del tejido social, a la consolidación del deporte, como una forma de alejar a la niñez y juventud de actividades delictivas, y a la generación de entornos seguros para la población.

El exhorto del legislador fue enviado a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución.

Fueron turnados a Comisiones los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para reformar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer que los Ayuntamientos tendrán la obligación de integrar, conservar y mantener actualizado un expediente técnico territorial que contenga, el decreto, convenio o resolución que determine los límites del municipio; la superficie territorial oficialmente reconocida; la descripción de sus medidas y colindancias, entre otra información.

La propuesta legislativa por la que se adiciona el artículo 78 Ter a la Ley Orgánica Municipal fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar el Código Penal, a efecto de incorporar como modalidad específica de la reparación integral del daño, una prestación económica periódica en favor de las hijas e hijos menores de edad o personas con discapacidad que dependían económicamente de la víctima en los supuestos previstos por la presente iniciativa.

La propuesta legislativa por la que se reforma el artículo 51 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; y se adiciona el artículo 63 Bis de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de otorgar una atención integral de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, incluida su rehabilitación psiquiátrica y psicosocial, así como la de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y la de las personas con trastornos por consumo de alcohol, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias psicoactivas.

La propuesta para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud fue enviada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para modificar la Ley de Educación, a fin de adoptar medidas para favorecer la continuidad de los estudios de las y los educandos de educación básica y media superior cuando, por circunstancias específicas de carácter físico o mental, se vean temporalmente interrumpidos, mediante los apoyos y opciones educativas que correspondan.

La propuesta por la que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio.

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para reformar la Ley de Educación Superior, con el propósito de colocar a las personas en el centro de la transformación tecnológica, al formar estudiantes capaces de aprovechar las oportunidades de la innovación, pero también de cuestionar sus resultados, reconocer sus límites y asumir responsabilidad sobre los saberes que construyen.

La propuesta mediante la cual se reforma la fracción IX del artículo 9 de la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para modificar la Ley de Cambio Climático, con el propósito de incorporar los conceptos de Carbono Negro y Contaminantes Climáticos de Vida Corta, así como reducir las emisiones de ambos.

La propuesta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para reformar el Código Civil, a fin de establecer que los médicos encargados de los servicios oficiales de salubridad deben expedir gratuitamente, a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, el certificado a que se refiere la fracción VII del artículo anterior.

La propuesta por la que se reforma el artículo 889 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

-Punto de acuerdo de la diputada Delfina Pozos Vergara por el que exhorta a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía constitucional, fortalezcan las acciones necesarias para garantizar el tratamiento, control y saneamiento de las aguas residuales generadas dentro de su jurisdicción, previniendo y, en su caso, eliminando las descargas de aguas residuales que se realicen sin el tratamiento correspondiente o en contravención del marco jurídico aplicable, a fin de proteger el derecho humano al agua, al saneamiento, a la salud y a un medio ambiente sano.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.