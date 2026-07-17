Detienen a Ernesto Ruffo Appel por presunto huachicol y delincuencia organizada

EL VALLE

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, en un caso relacionado con las investigaciones federales contra redes dedicadas al llamado huachicol fiscal.

De acuerdo con la información oficial, la orden de captura fue obtenida por el Ministerio Público Federal como resultado de una investigación de alta complejidad que busca desarticular estructuras presuntamente involucradas en la importación y comercialización ilegal de combustibles. El exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California, y quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal en las próximas horas.

Las indagatorias señalan una posible relación entre Ruffo Appel y una empresa bajo investigación por presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos. No obstante, hasta el momento la FGR no ha dado a conocer mayores detalles sobre el alcance de la investigación ni sobre la evidencia presentada ante el juez para obtener la orden de aprehensión.

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995, convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna del país al llegar al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Su detención representa uno de los casos de mayor impacto político derivados de las investigaciones federales contra el contrabando de combustibles.

Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones continúan y que podrían derivarse nuevas acciones legales contra otras personas presuntamente relacionadas con la red de contrabando. Mientras tanto, Ruffo Appel mantiene la presunción de inocencia hasta que un juez emita una resolución definitiva sobre los cargos que enfrenta.