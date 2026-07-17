La educación es el principal activo de la Mixteca poblana: Pável Gaspar

-El diputado asistió a la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

Desde Puebla

“Fortalecer la educación es el principal activo para el desarrollo de la Mixteca poblana y del estado”, aseguró el diputado Pável Gaspar Ramírez al asistir a la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la educación en la región.

Al felicitar a las y los egresados por culminar una etapa fundamental en su formación profesional, el diputado destacó que la educación representa una de las decisiones más valiosas para cualquier persona, ya que constituye un activo que genera oportunidades de desarrollo económico, personal y comunitario.

“Antes de cualquier logro profesional hay un camino de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Por eso, cada generación que egresa representa una oportunidad para seguir transformando nuestro estado con talento y compromiso”, aseguró el legislador.

Pável Gaspar compartió parte de su experiencia de vida como migrante y trabajador, al explicar que cada aprendizaje adquirido a lo largo del camino se convierte en una herramienta para salir adelante. Enfatizó que, cuando ese aprendizaje se complementa con la preparación académica, se multiplican las posibilidades de alcanzar los objetivos personales y profesionales.

El diputado también refrendó el compromiso del Congreso del Estado con la educación superior y señaló que existen convenios de colaboración con la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros y otras instituciones de educación superior para seguir impulsando acciones que permitan a las y los jóvenes desarrollar su talento y alcanzar sus metas.

Asimismo, agradeció la invitación del rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Sergio Valero Orea, y la presencia del presidente municipal, Eliseo Morales Rosales.