Sheinbaum aseguró que iniciaron investigaciones por asesinato del periodista en Texmelucan

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que iniciaron investigaciones por el asesinato del periodista Josúe Martínez Contreras en San Martín Texmelucan.

En conferencia de prensa, dijo que el tema se presentó esta mañana en gabinete durante la reunión de seguridad.

Comentó que incluso mantiene comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier para que se atienda el caso.