Sheinbaum aseguró que iniciaron investigaciones por asesinato del periodista en Texmelucan

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que iniciaron investigaciones por el asesinato del periodista Josúe Martínez Contreras en San Martín Texmelucan.
En conferencia de prensa, dijo que el tema se presentó esta mañana en gabinete durante la reunión de seguridad.
Comentó que incluso mantiene comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier para que se atienda el caso.
You may also like
-
La educación es el principal activo de la Mixteca poblana: Pável Gaspar
-
Plantea diputada Soledad Amieva la creación de una Policía de Atención Inmediata a las Mujeres y a las violencias
-
Jalisco genera pocos empleos en el primer semestre de 2026
-
Consume la suficiente agua que tu cuerpo necesita
-
Vacaciones infantiles: el desafío es apagar las pantallas y recuperar el juego