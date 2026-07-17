Incendios en Canadá ponen en alerta la final del Mundial 2026

• El humo ha deteriorado la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey, sede del duelo entre Argentina y España

Leonardo Guzmán Hernández

A solo unos días de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey emitieron una alerta por la mala calidad del aire debido al humo provocado por los incendios forestales que continúan activos en Canadá. La situación ha generado preocupación, ya que el MetLife Stadium, escenario del partido entre Argentina y España, se encuentra dentro de la zona afectada por la nube de humo.

Durante las últimas horas, una densa capa de humo cubrió gran parte del noreste de Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades sanitarias a recomendar a la población reducir las actividades al aire libre y permanecer en espacios cerrados siempre que fuera posible. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió extremar precauciones y anunció la distribución gratuita de mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de bomberos y comisarías de la ciudad.

El fenómeno ya tuvo repercusiones en otros eventos deportivos. El encuentro de la NWSL entre Gotham FC y Washington Spirit se disputó bajo una intensa bruma que redujo considerablemente la visibilidad, obligando a aplicar protocolos especiales por la calidad del aire. Incluso la futbolista Trinity Rodman aseguró que, en su opinión, el partido no debió jugarse bajo esas condiciones.

Por ahora, la FIFA mantiene sin cambios la programación de la final del Mundial 2026.

Tanto España como Argentina continúan con sus entrenamientos con normalidad, mientras que los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias previstas durante las próximas horas podrían mejorar la calidad del aire antes del esperado encuentro que reunirá a más de 80 mil aficionados y contará con un espectáculo de medio tiempo de talla internacional.