Juan Manuel Lillo se perfila para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana

• El exauxiliar de Pep Guardiola sería una de las principales incorporaciones al proyecto de Rafael Márquez rumbo al Mundial 2030

Leonardo Guzmán Hernández

La Federación Mexicana de Futbol continúa trabajando en la construcción del proyecto que encabezará Rafael Márquez de cara a la Copa del Mundo de 2030. Diversos reportes señalan que el español Juan Manuel Lillo está muy cerca de convertirse en nuevo integrante del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, en una incorporación que aportaría experiencia internacional al nuevo proceso del Tricolor.

Lillo, de 60 años, viene de formar parte del exitoso cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde colaboró en la conquista de múltiples títulos, incluida la Champions League. Considerado uno de los entrenadores más influyentes del futbol moderno, el estratega español también cuenta con experiencia como director técnico en España, Colombia, Japón, China y México.

Su relación con el futbol mexicano no es nueva. En 2005 dirigió a Dorados de Sinaloa, etapa en la que coincidió con Pep Guardiola, quien disputó los últimos meses de su carrera como futbolista bajo las órdenes de Lillo. Desde entonces, Guardiola ha reconocido públicamente la enorme influencia que el técnico español tuvo en su formación como entrenador.

Aunque el acuerdo todavía no ha sido oficializado por la FMF, las negociaciones se encuentran avanzadas y todo apunta a que Juan Manuel Lillo será una de las piezas clave en el nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez, cuyo principal objetivo será preparar a la Selección Mexicana para competir al más alto nivel en el Mundial de 2030.