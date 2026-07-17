¡OFICIAL! La final del Mundial tendrá un descanso de 17 minutos

• La FIFA confirmó que el entretiempo solo se extenderá dos minutos más de lo habitual pese al espectáculo musical

Leonardo Guzmán Hernández

La FIFA puso fin a las especulaciones sobre el descanso de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España.

Después de varios rumores que apuntaban a un entretiempo de hasta 30 minutos debido al espectáculo musical preparado para el evento, el máximo organismo del futbol confirmó que la pausa será de 17 minutos, apenas dos minutos más que los 15 reglamentarios.

Durante ese tiempo se llevará a cabo el esperado espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Shakira, Madonna y Justin Bieber, cuya presentación tendrá una duración aproximada de 11 minutos.

Los seis minutos restantes estarán destinados al montaje y desmontaje del escenario, además de los trabajos de mantenimiento y riego del césped del MetLife Stadium, un aspecto que ha sido seguido de cerca por ambas selecciones debido a las condiciones del terreno de juego durante el torneo.

La FIFA también informó que se mantendrán las pausas de hidratación durante el encuentro.

Debido a las altas temperaturas a lo largo del Mundial 2026, los futbolistas tendrán dos interrupciones, una en cada tiempo, para rehidratarse y recibir indicaciones de sus cuerpos técnicos.

Con ello, todo está listo para que Argentina y España disputen una final histórica, en la que el espectáculo no solo estará dentro del terreno de juego, sino también durante el entretiempo, sin afectar significativamente el desarrollo del partido.