Isaac del Toro baja a la octava posición tras la etapa 13 del Tour de Francia; Mauro Schmid gana

MILENIO

El mexicano Isaac del Toro sigue perdiendo peldaños en el Tour de Francia, mientras que suizo Mauro Schmid, superviviente de la escapada del día, ganó la decimotercera etapa del al superar al esprint al colombiano Harold Tejada, este viernes en Belfort, donde Tadej Pogacar siguió cómodamente como líder de la general.

Schmid, del equipo Jayco-Aula, consigue así su primera victoria en la Grande Boucle, en esta etapa que incluía la subida del Ballon d’Alsace y que estuvo marcada por una amplia escapada que llegó a contar con hasta 57 integrantes, antes de ir reduciéndose.

El británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada (10º a 11:49 del maillot amarillo en la salida del día), acabó finalmente tercero y consigue un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana.

El pelotón entró en meta a siete minutos y 33 segundos del ganador, en una etapa rápida, con una media de 50 km/h, a pesar de la presencia en el trazado de un puerto de nueve kilómetros.

El esloveno Tadej Pogacar, que aspira a un quinto título en el Tour y al tercero de manera consecutiva, conserva el maillot amarillo y su ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.

Tercero sigue a 4:06 el belga Remco Evenepoel y la principal novedad en la pelea de los favoritos es la subida de Pidcock al cuarto lugar, a 4:15 del liderato.

El mexicano Isaac del Toro cayó hasta la octava posición general tras el ascenso de Pidcock.

En los 140 kilómetros llanos de esta etapa, las más larga del Tour 2026 con sus 205 km, se fue constituyendo esa escapada-río de 57 hombres, con la unión de dos grupos, los de los velocistas que apuntaban a pelear por el esprint intermedio, y la de los aventureros que buscaban atacar para conseguir la victoria.

En la subida del Ballon d’Alsace, entre una multitud de espectadores, solo eran nueve los supervivientes de la escapada.

A 15 km para el final, Schmid y Tejada se destacaron y terminaron disputándose la victoria.