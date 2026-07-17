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Video: Periodista asesinado en Texmelucan denunció amenazas del presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez

By Roberto Desachy / 17 julio, 2026

Desde Puebla

Surgió video de periodista asesinado en Texmelucan; denunció amenazas del presidente municipal antes del ataque.

Un día después del asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video en que el comunicador denunciaba presuntas amenazas del ayuntamiento por su labor periodística.

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