Video: Periodista asesinado en Texmelucan denunció amenazas del presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez

Desde Puebla

Surgió video de periodista asesinado en Texmelucan; denunció amenazas del presidente municipal antes del ataque.

Un día después del asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video en que el comunicador denunciaba presuntas amenazas del ayuntamiento por su labor periodística.