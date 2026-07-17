Chiapas amanece con fuerte sismo magnitud 7.4; reportan daños menores en Tapachula y Suchiate

LA JORNADA

Tapachula, Chiapas.— Un fuerte sismo de magnitud 7.4 grados sacudió gran parte de Chiapas la mañana de este viernes, de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional.

A las 08:48 horas el epicentro se ubicó a 135 kilómetros al suroeste del municipio de Ciudad Hidalgo, en la costa del Estado, a una profundidad de 10 kilómetros, indicó el SSN.

De acuerdo con diversos reportes ciudadanos, el movimiento fue perceptible en gran parte del territorio chiapaneco y parte del vecino país de Guatemala.

Hubo reportes que las alarmas sísmicas no sonaron en varias localidades y tampoco sonó la alerta en los teléfonos celulares.

Debido a la hora muchas oficinas gubernamentales aún no iniciaban labores y no estaban ocupadas, indicaron funcionarios consultados.

El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas informó que se activaron los protocolos de monitoreo en todas las regiones para atender cualquier afectación.

Varios edificios públicos principalmente hospitales fueron evacuados.

Hasta las 10:00 horas se han registrado 39 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 6.5.

Ordenan suspensión del servicio público en Chiapas

El Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ordenó la suspensión de labores en el servicio público estatal tras el sismo de 7.4 grados Richter que servicio registró esta mañana en la entidad.

El mandatario pidió a la iniciativa pública considerar también la suspensión de actividades ya que tras el fuerte movimiento se han registrado distintas réplicas.

“He girado instrucciones a todo el gabinete legal y ampliado para declarar en el servicio público la suspensión de labores” expresó Ramírez.

Hasta ahora se reportan daños menores en infraestructura pública en Tapachula y Suchiate, por fortuna sin decesos hasta ahora, detalló el mandatario.

En Tapachula una mujer cayó de un tercer piso durante el movimiento, presuntamente entró en una crisis nerviosa. Paramédicos acudieron a prestarle atención y fue llevada a un hospital debido a lesiones en su anatomía, indicaron fuentes de Protección Civil.

Brigadas municipales y estatales fueron enviadas a comunidades costeras ante el temor de tsunami. En las ciudades patrullas, ambulancias y demás instancias de auxilio revisan edificios para descartar afectaciones.

Hay alerta de tsunami, piden no acercarse a playas al menos seis horas

La Secretaría de Marina activó la alerta de tsunami tras el sismo de 7.4 en Chiapas, por lo que recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas.

Así lo informó en su cuenta de X la presidenta Claudia Sheinbaum quien afirmó que se activaron los protocolos en el estado y llamó a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

“Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.

CFE no reporta daños en infraestructura eléctrica

Tras el sismo con epicentro en Huixtla, Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que no se reportaron daños en la infraestructura eléctrica.

Mediante un mensaje en X, la empresa indicó que no se ha documentado ningún daño en las redes de transmisión ni de distribución, ni en el sistema de generación.

La CFE mantiene una revisión en los centros de monitoreo y pidió a la población reportar cualquier afectación al teléfono 071 y a la cuenta de X @CFE_Contigo.