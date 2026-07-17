FIFA evalúa infracción de Argentina por pancarta

LA JORNADA

La FIFA evalúa si los jugadores de la selección de Argentina infringieron las normas tras exhibir una pancarta en apoyo a los reclamos de su país sobre las islas Malvinas después de su victoria en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglate-rra, efectuada el pasado miércoles en Atlanta.

Esto se produce luego de que el gobierno británico pidiera una investigación sobre las celebraciones, en las que varios integrantes de la Albiceleste ondearon una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

El conjunto sudamericano remontó para vencer a los ingleses por 2-1, y los vigentes campeones se enfrentarán a España en la final del próximo domingo.

Un portavoz del máximo órgano rector del futbol mundial declaró: “Como es procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes de los parti-dos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales”.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) ya fue multada con 39 mil dólares por la FIFA en 2014 después de que los jugadores de la Albiceleste exhibieran una pancarta con el mismo mensaje.

El organismo afirmó que las acciones, ocurridas tras una victoria amistosa sobre Eslovenia, habían infringido las normas sobre acciones políticas y mala conducta del equipo.

Durante todo este Mundial, los aficionados argentinos han coreado cánticos que hacen referencia a las islas.

El artículo 34.3 del reglamento de la FIFA prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o eslóganes políticos antes, durante o después de un partido.

Ayer por la mañana, la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, respaldó los llamados a una investigación sobre las celebraciones de la Albiceleste y se hizo eco de las declaraciones realizadas anteriormente por el secretario de Comercio de Reino Unido, Peter Kyle, quien dijo que el organismo rector debería investigar “a fondo” el comportamiento de los campeones defensores.

“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Mal-vinas sin duda lo son”, declaró un portavoz de Downing Street, y añadió: “Nuestra postura no ha cambiado. La autodeterminación reside en los isleños. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”.

Las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña por el territorio han persistido durante décadas, tras desembocar en una guerra breve pero sangrienta en 1982.

Buenos Aires ha reclamado repetidamente la soberanía sobre las islas, que se encuentran a unos 13 mil kilómetros de Reino Unido y a 480 de Argentina.

Simon Weston, veterano británico de la Guerra de las Malvinas que resultó herido durante el atentado contra un buque, declaró que los jugadores argentinos habían “devaluado” su victoria con esa maniobra.

Falta de madurez y profesionalismo

En declaraciones a The Independent, afirmó que ver ondear la pancarta le había producido “una gran tristeza por la falta de profesionalismo y madurez de los argentinos.

“También me entristeció mucho lo que les ha sucedido a los habitantes de las islas Malvinas, quienes han dejado claro quién quieren que los gobierne. No le corresponde a otros decirle a la gente con quién deben aliarse. Eso se llama libertad; eso se llama democracia”, agregó.

En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, consideró “válido y lícito“ el accionar de los albicelestes, mientras veteranos de la guerra de 1982 agradecieron a la selección por su gesto.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Pidió, sin embargo, no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

“Un partido de futbol es un partido de futbol”, dijo Milei, y recordó que lo mismo habían dicho antes del encuentro tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982, donde murieron 649 argentinos y 255 británicos.

“Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático.”

“Gracias jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Las Malvinas son argentinas, como ustedes”, escribió a su vez el centro de ex combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

El cartel que llegó hasta los jugadores fue creado por un grupo de aficionados de Buenos Aires, que la pintó en una sábana de hotel y la ingresó a escondidas al estadio. Al final del partido la arrojaron a la cancha envuelta en una botella de plástico. Allí fue tomada por el jugador argentino Giovani Lo Celso, quien la desplegó.