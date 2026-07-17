Gobierno de México emite alerta por brote de ciclosporosis, enfermedad que provoca diarrea explosiva

RÉCORD

Las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de higiene durante los viajes a Estados Unidos para reducir el riesgo de contagio de ciclosporosis./ Pixabay

La Secretaría de Salud recomendó reforzar las medidas de higiene para quienes viajen a Estados Unidos, donde el brote de ciclosporosis ya suma 1,645 casos confirmados en 34 estados

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje debido al brote de ciclosporosis que permanece activo en el país vecino y que ya acumula 1,645 casos confirmados.

El organismo explicó que el objetivo del aviso es reducir el riesgo de contagio entre las personas que viajen al extranjero durante esta temporada, ya que aún no se ha logrado eliminar por completo la transmisión de esta infección intestinal. Por ello, pidió prestar especial atención al consumo de alimentos y agua, además de mantener medidas básicas de higiene durante toda la estancia.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, los primeros signos pueden aparecer entre dos días y más de dos semanas después del contacto con el parásito. Además de la diarrea, las personas afectadas pueden desarrollar pérdida del apetito, cólicos abdominales, gases, fatiga, así como fiebre, vómitos y síntomas respiratorios en algunos casos. También se recordó que una persona puede infectarse más de una vez.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, los primeros signos pueden aparecer entre dos días y más de dos semanas después del contacto con el parásito. Además de la diarrea, las personas afectadas pueden desarrollar pérdida del apetito, cólicos abdominales, gases, fatiga, así como fiebre, vómitos y síntomas respiratorios en algunos casos. También se recordó que una persona puede infectarse más de una vez.