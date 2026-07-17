FIFA confirma a Slavko Vincic como árbitro de la final España vs Argentina del Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

La FIFA anunció que el esloveno Slavko Vincic será el árbitro central de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el 19 de julio

La FIFA confirmó al cuerpo arbitral que estará a cargo de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, partido que se disputará el próximo 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El organismo designó al esloveno Slavko Vincic como árbitro central del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Vincic estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh fungirá como cuarto árbitro.

El cargo de árbitro asistente de reserva será para Mohammad Alkalaf, completando el equipo de oficiales que impartirá justicia en el duelo por el título.

En su trayectoria, el silbante esloveno ya dirigió dos finales internacionales de clubes: la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, además de la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Además, acumula más de 50 partidos en la Champions League.

Vincic también tuvo actividad en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde dirigió el encuentro entre Argentina y Arabia Saudita, partido que terminó con la sorpresiva victoria del conjunto asiático.

A España la arbitró durante la Eurocopa de 2024, en el triunfo por 1-0 sobre Italia correspondiente a la fase de grupos.

En la actual Copa del Mundo dirigió tres encuentros: Brasil contra Marruecos y Jordania frente a Argelia, ambos en la fase de grupos, además del duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, en el que mostró la tarjeta roja a Piero Hincapié. En esos tres compromisos acumuló ocho tarjetas amarillas.