No era prudente, asegura Claudia Sheinbaum sobre invitación de México a Cumbre por el Terrorismo

EL HERALDO DE MÉXICO

La mandataria federal calificó este tema como político y no como de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no era prudente que el gobierno de México asistiera a la Cumbre por el Terrorismo realizada por el Secretario de Estado de Estados Unidos que encabeza Marco Rubio.

Cuestionada sobre el tema en la conferencia de prensa matutina realizada desde el Grupo de Base Aérea No. 12 en el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, la mandataria federal calificó este tema como político y no como de seguridad.

“Ellos llaman terrorismo extremo de izquierda lo que está sucediendo en varios países. Bueno, eso dice, en su otra razón, nosotros consideramos que el tema político no tiene por qué convertirse en un tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir”, enfatizó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo resaltó que su inasistencia fue informada al departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

“Asistimos a otros asuntos en donde los temas políticos no son los que están definiendo, porque nosotros tenemos principios constitucionales, más allá de la definición personal”, puntualizó.