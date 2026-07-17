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Llama Armenta a periodistas a denunciar cualquier amenaza, tras el asesinato de Josué Martínez 

By Roberto Desachy / 17 julio, 2026

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a los periodistas a denunciar cualquier amenaza u hostigamiento.

Tras el asesinato de Josué Martínez, comunicador de San Martín Texmelucan el pasado 16 de julio.

El mandatario aseguró que el caso se investigará conforme a la ley y se considerará la denuncia en un video, en que acusa fue amenazado.

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