Llama Armenta a periodistas a denunciar cualquier amenaza, tras el asesinato de Josué Martínez 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a los periodistas a denunciar cualquier amenaza u hostigamiento.

Tras el asesinato de Josué Martínez, comunicador de San Martín Texmelucan el pasado 16 de julio.

El mandatario aseguró que el caso se investigará conforme a la ley y se considerará la denuncia en un video, en que acusa fue amenazado.