Llama Armenta a periodistas a denunciar cualquier amenaza, tras el asesinato de Josué Martínez 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a los periodistas a denunciar cualquier amenaza u hostigamiento.
Tras el asesinato de Josué Martínez, comunicador de San Martín Texmelucan el pasado 16 de julio.
El mandatario aseguró que el caso se investigará conforme a la ley y se considerará la denuncia en un video, en que acusa fue amenazado.
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