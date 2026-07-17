Confirman primera entrega de uniformes a policías del actual ayuntamiento de Puebla

María Tenahua

A casi dos años del actual ayuntamiento de Puebla, hace unos días la secretaría de Seguridad Ciudadana entregó luniformes a los policías municipales, luego de que algunos elementos informaran que tenían que comprar pantalones y botas, porque ya no contaban con ellos, pues no los habían dotado de este tipo de prendas.

Este kit de prendas reúne dos pantalones, dos camisolas, dos pares de botas, una chamarra, una gorra y un cinturón.

Mientras tanto, el chaleco balístico o táctico no se les entregó, porque, de acuerdo al secretario Félix Pallares Miranda, están en buenas condiciones.

Sin embargo, algunos uniformados, que prefieren el anonimato, señalaron que estos chalecos son desde la anterior administración y que lo único que está en buenas condiciones son las placas, que algunos los tuvieron que ajustar; porque no eran sus tallas, al igual que los uniformes.

Incluso, apuntaron que estas prendas que hace unos días les entregaron son de la misma marca de la de la anterior administración y que, en el caso de los pantalones, en la segunda lavada, presuntamente, se decoloraron.