Dan mantenimiento a campos deportivos en Amozoc 

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 17 de julio de 2026.– Como parte del compromiso del presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, de rescatar y dignificar los espacios públicos, el Gobierno Municipal 2024-2027 a través de Obra Pública realiza trabajos intensivos de mantenimiento en dos de los principales espacios deportivos del municipio: el campo de fútbol del Barrio La Preciosa y el campo de béisbol de la colonia El Pedregal, conocido como “El Hoyo”.

Con maquinaria y equipo especializado, personal del Ayuntamiento lleva a cabo labores de corte, rastreo, nivelación, aplicación de arena y acondicionamiento de los terrenos de juego, con el objetivo de ofrecer instalaciones seguras, funcionales y en óptimas condiciones para las y los deportistas, así como para las familias que diariamente hacen uso de estos espacios.

Durante la supervisión de los trabajos, el presidente municipal destacó que ambos campos están recibiendo un mantenimiento sin precedentes, atendiendo una necesidad que durante muchos años permaneció rezagada.

“Estamos recuperando espacios que por mucho tiempo no recibieron la atención que merecían. Hoy estamos invirtiendo en infraestructura deportiva porque creemos firmemente que el deporte fortalece la convivencia, fomenta estilos de vida saludables y contribuye a reconstruir el tejido social de nuestro municipio”, expresó.

El edil reiteró que su administración continuará trabajando en territorio y dando resultados, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las familias de Amozoc