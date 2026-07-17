En la BUAP, investigadora crea proyecto para remover contaminantes en cuerpos de agua

María Huerta

A fin de purificar el agua, Karim Monserrat Álvarez Gómez realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Investigación en Zeolitas del Instituto de Ciencias de la BUAP, donde elabora un proyecto desarrollando compósitos a base de semiconductores y zeolitas naturales para eliminar contaminantes como los colorantes, por ejemplo, el azul de metileno.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), explicó que el primer paso es sintetizar el óxido de zinc, que actúa como semiconductor, y las zeolitas naturales para modificar el área superficial.

“Este compósito se agrega al líquido contaminado y se irradia con lámparas de luz ultravioleta, para degradar los contaminantes y purificar el agua”, abundó la también estudiante de la máxima casa de estudios.

Añadió que dicha acción se suma a la tendencia de eliminación de los contaminantes del colorante en las plantas de tratamiento de agua, donde existen floculantes y coagulantes capaces de eliminar los contaminantes.

“Este proyecto en algún momento tiene que escalar hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales afines; el compósito no genera lo mismo que un coagulante o un floculante, está diseñado para los contaminantes con decolorantes de las plantas textiles que no se erradican fácilmente”, finalizó Álvarez Gómez.