Arrancan diagnóstico de los 21 museos estatales

María Huerta
El gobierno estatal puso en marcha un diagnóstico de la infraestructura de los 21 museos estatales, con el objetivo de mejorar los recintos culturales de Puebla.
El recorrido inició en el Museo Regional de Cholula y servirá, para definir las necesidades de mantenimiento y conservación de cada espacio.
Cabe resaltar que la administración estatal dejó en claro que la preservación de la cultura en Puebla es primordial y cada espacio tendrá las rehabilitaciones necesarias.
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