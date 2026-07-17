Hasta regidores de Morena acusan ambulantaje desbordado

María Tenahua

Regidores de oposición y Morena, como Leobardo Rodríguez y Gabriel Biestro, recriminaron a Vía Pública que el ambulantaje está desbordado.

Señalaron que en la 4 Poniente, a unos pasos de la Sala de Regidores, venden todo menú de comida y hay más de 8 puestos.

Sucedió en la comisión de Gobernación, donde el regidor del PAN, Carlos Montiel Solana, señaló que todos los días el personal de este inmueble y los propios regidores se enfrentan a los ambulantes y es imposible caminar por la zona.

Incluso, en la misma comisión, el regidor Leobardo Rodríguez destacó que personalmente ha estado circulando por la zona y los puestos del comercio informal tienen sus braceros y la lumbre a todo lo que da.

Como respuesta, el director de Vía Pública, César Bermúdez Oliver, quien acudió a la comisión, informó que actualmente se tienen registrados mil 650 permisos vigentes y reconoció que es imposible controlar al ambulantaje; incluso dijo que cuando realizan operativos la organización 28 de Octubre los recibe con palos y piedras.