Del escándalo a la élite: el oscuro episodio que marcó la carrera de Slavko Vinčić

• El árbitro de la final del Mundial 2026 estuvo vinculado hace seis años en un caso de prostitución y drogas, pero nunca fue acusado ni procesado

Leonardo Guzmán Hernández

La designación del esloveno Slavko Vinčić como árbitro de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a poner sobre la mesa un episodio que marcó su carrera fuera de las canchas.

En mayo de 2020, el silbante fue retenido por la policía durante una redada en Bosnia y Herzegovina, donde las autoridades investigaban una red dedicada a la prostitución, el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

La noticia dio la vuelta al mundo y durante varios días su nombre apareció ligado al escándalo.

Sin embargo, las investigaciones concluyeron que Vinčić no formaba parte de la organización criminal.

El árbitro declaró que había acudido a una reunión de negocios por invitación de unos conocidos y terminó en el lugar equivocado durante el operativo policial.

Tras rendir declaración como testigo, fue liberado el mismo día y nunca acusado ni enfrentó cargos judiciales.

Tanto la Federación Eslovena de Futbol como diversas autoridades confirmaron posteriormente que no existía evidencia alguna que lo relacionara con los delitos investigados.

Lejos de afectar su carrera, el colegiado recuperó rápidamente su prestigio internacional.

Desde entonces dirigió finales de Europa League, Champions League, Eurocopa y ahora recibió el mayor reconocimiento posible al ser designado para impartir justicia en la final entre Argentina y España.

Un camino que demuestra cómo logró dejar atrás uno de los momentos más complicados de su vida profesional.

Foto: FIFA