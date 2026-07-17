En Atlixco, presentan guía de chiles en nogada

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, presentó la Guía del Chile en Nogada, una estrategia que busca fortalecer la actividad turística y gastronómica del municipio, al tiempo que invitó a visitantes locales, nacionales e internacionales a disfrutar de una de las temporadas más representativas de Puebla.

Ariadna Ayala destacó que esta iniciativa representa un paso importante en la profesionalización del turismo, una industria que, afirmó, genera bienestar y sustento para cientos de familias atlixquenses.

El éxito de la Ruta del Chile en Nogada es resultado del trabajo conjunto entre restauranteros, hoteleros, tour operadores, productores, medios de comunicación y el ayuntamiento de Atlixco, quienes comparten un mismo objetivo: seguir posicionando a Atlixco de las Flores como uno de los principales destinos turísticos del estado, preciso Ariadna Ayala.

La guía del Chile en Nogada reúne la oferta gastronómica de 44 restaurantes y 11 cocinas tradicionales ubicadas en mercados, además de opciones de servicio a domicilio y una sección especializada en postres y bebidas. Los visitantes podrán consultar toda la información mediante un código QR.

Los precios de los chiles en nogada oscilan entre 150 y 500 pesos, dependiendo del establecimiento, el tamaño y la presentación del platillo, ofreciendo alternativas para todos los presupuestos.

Las autoridades estiman la venta de más de 25 mil chiles en nogada durante la temporada, cifra que podría incrementarse con la realización de la Feria de Atlixco, uno de los eventos que atrae a miles de visitantes.