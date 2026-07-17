Entregan equipo a personal del ayuntamiento en San Pedro Cholula

*- Con equipamiento a Parques y Jardines y Protección Civil, el Gobierno Municipal mejora la capacidad de respuesta y prevención en beneficio de la ciudadanía.*

Desde Puebla

*17 de julio de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de fortalecer las labores de mejoramiento de la imagen urbana del municipio y reforzar las acciones preventivas de la Brigada Pluvial, cuya principal tarea es prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, realizó la entrega de equipamiento a las direcciones de Parques y Jardines y Protección Civil.

Al respecto, el director de Servicios Públicos Municipales, Irvin Suárez, agradeció a la presidenta municipal por la entrega de este equipo, el cual será de gran utilidad para fortalecer las labores que diariamente se realizan en los barrios de la cabecera municipal y en las juntas auxiliares, contribuyendo a mantener espacios públicos más dignos, seguros y funcionales para las y los cholultecas.

Por su parte, el director de Protección Civil, Rodolfo Fierro, señaló que este nuevo equipamiento permitirá reforzar las acciones que la dependencia realiza de manera permanente para salvaguardar la integridad de la población ante situaciones de riesgo, como incendios, inundaciones o cualquier otro fenómeno que pudiera poner en peligro a las familias del municipio. Asimismo, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal para fortalecer la capacidad operativa de su personal.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó que su administración ha logrado consolidar el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento, conformando brigadas que atienden de manera integral las necesidades de las colonias, barrios y juntas auxiliares del municipio.

En ese sentido, reconoció la labor de las y los integrantes de la Brigada Pluvial, quienes no sólo actúan durante las emergencias ocasionadas por las lluvias, sino que también realizan trabajos preventivos mediante la identificación de puntos críticos y la implementación de acciones que contribuyen a reducir riesgos y evitar afectaciones a la población.