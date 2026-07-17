¡Ya es hora! mañana inicia la feria Atlixco 2026

Desde Puebla

La espera terminó. Mañana comienzan las actividades de la Feria de Atlixco 2026, con una cartelera artística, cultural y familiar que promete atraer a miles de visitantes.

Las actividades comienzan a las 19:00 hrs, con un convite por el zócalo y posteriormente, a las 21:00 hrs, los encargados de abrir la Feria de Atlixco son Los Acosta, quienes prometen poner a bailar y cantar a todos con sus éxitos.

El gran cierre es este domingo 26 de julio, donde la legendaria banda de rock Molotov será la encargada de poner el broche de oro a la feria de Atlixco con un concierto lleno de energía.

La presidenta municipal Ariadna Ayala invita a las familias y visitantes a disfrutar de la Feria de Atlixco 2026, que ofrecerá música en vivo, gastronomía, juegos mecánicos, actividades culturales y una amplia variedad de atractivos para todas las edades.