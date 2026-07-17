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Video: Familiares de Paulina Camargo festejan sentencia contra presunto responsable de su desaparición

By Roberto Desachy / 17 julio, 2026

Desde Puebla

Familiares de Paulina Camargo festejan la sentencia de 56 años y 3 meses de prisión, además de una multa equivalente a 4 mil UMA’s, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento contra José María, conocido como “Chema”, tras hallarlo responsable de la desaparición de la joven y su bebé hace 11 años.

 

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