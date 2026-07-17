Es lechuga mexicana causante de brote de Cyclospora en EU

REFORMA

Funcionarios federales de salud han identificado la lechuga proveniente de México que se sirve en los restaurantes Taco Bell de cinco estados de Estados Unidos como la fuente del brote generalizado del parásito Cyclospora, que causa diarrea.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtieron el jueves por la noche a los consumidores que no consumieran lechuga iceberg rallada de los restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Se ha reportado un número récord de casos de ciclosporiasis en más de 30 estados, y los expertos han señalado que no todas las enfermedades recientes en Estados Unidos podrían tener una sola causa.

Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) identificó a un único proveedor de la lechuga.

Las advertencias federales a los consumidores no identificaron a la empresa, pero un funcionario federal que fue informado sobre la investigación, pero que no estaba autorizado a hablar al respecto, declaró a The Associated Press que se trataba de Taylor Farms, con sede en Salinas, California.

Taylor Farms, que en el pasado ha estado vinculada a brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.