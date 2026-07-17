Jalisco genera pocos empleos en el primer semestre de 2026

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Con apenas 5 mil 585 nuevos puestos laborales formales en este periodo, la entidad cae al lugar 15 a nivel nacional, su segundo peor registro desde 2009, de acuerdo con los datos analizados en el número más reciente del “Boletín de análisis económico” del ITESO.

El mercado laboral en Jalisco no genera suficientes puestos de trabajo y enciende las alertas. En el primer semestre de este año se han generado apenas 5 mil 585 nuevos puestos laborales, el segundo registro más bajo desde 2009, solo por debajo de 2020, cuando se perdieron empleos por los efectos de la pandemia por Covid-19.

Así lo registra el número 37 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), basado en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a ser, en términos de tamaño, la cuarta economía del país, Jalisco ocupa la posición 15 en generación de empleos en todo México, lo cual refleja un debilitado mercado laboral en un contexto de persistente caída en los registros patronales, una pobre actividad industrial y la desaceleración económica actual.

“En diciembre vamos a perder entre 20 y 24 mil empleos formales por temas estacionales. Si ahora solo llevamos poco más de 5 mil 500 empleos, si no hay un repunte importante entre junio y noviembre, podríamos cerrar con nulo crecimiento del empleo formal o con números negativos”, señaló Mireya Pasillas Torres, académica de la ENI y responsable editorial del boletín.

El escaso empleo formal en Jalisco se debe en buena parte a la caída del empleo en diversos sectores económicos. Por ejemplo, de enero a junio de 2026 se perdieron 17 mil 550 trabajos formales en el sector de servicios para empresas, personas y el hogar. Y las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza) presentaron una disminución de 4 mil 094 plazas laborales.

En contraparte, México generó 262 mil 628 empleos formales nuevos en el primer semestre de este año, una cifra mayor al mismo periodo de 2025 (87 mil 287). Sin embargo es una estadística menor a todo el periodo 2012-2024, con la excepción de 2020 por la pandemia.

En junio, el país generó 61 mil 023 puestos laborales, aunque el IMSS reconoce que, de estos empleos, 40 mil 496 corresponden a trabajadores de plataformas digitales que comenzaron a cotizar al régimen obligatorio de seguridad social. Por lo tanto, no se están creando suficientes empleos nuevos.

A lo anterior se añade una continua caída de los patrones. En la primera mitad de 2026 dejaron de cotizar ante el IMSS 14 mil 180 registros o negocios formales en el país, un promedio de casi 80 empresas menos al día.

La inversión crece tras año y medio de caídas, pero sin capital nacional

Tras 19 meses de tasas negativas, la inversión fija bruta en México creció 5.1 por ciento anual en abril de 2026, registra el Boletín de análisis económico.

Sin embargo, este indicador favorable no significa que la economía mexicana haya eliminado sus debilidades o que su productividad se eleve en los próximos meses, ya que al desagregar los datos se observa que gran parte de la inversión fija es de capital extranjero, con escasa participación nacional.

Por ejemplo, la compra de maquinaria y equipo importados o procedentes del extranjero aumentó 8.8 por ciento anual. En tanto, la adquisición de estos mismos bienes a nivel nacional cayó 10.6 por ciento, según el indicador mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El consumo privado, un dato relevante que refleja la demanda agregada en México y el gasto en bienes y servicios que realizan las familias en el corto plazo, se comporta de forma similar a la inversión fija bruta. En abril, el consumo de bienes importados se elevó 11.7 por ciento.

“Estamos dependiendo del exterior para tener inversiones”, señala Pasillas. “Si dependemos cada vez más de bienes importados, es decir, de lo que se produce afuera y no de lo local, se está limitando el crecimiento económico nacional”.

Industrias clave del país sufren los efectos de la persistente desconfianza en invertir en México. Por ejemplo, el boletín registró una caída de 9.2 por ciento anual en la exportación de vehículos ligeros durante junio de este año, en relación con el mismo mes de 2025.

Inflación sigue golpeando a Jalisco

Aunque los precios en Jalisco hayan bajado de 5 a 4.54 por ciento de mayo a junio de este año, la entidad mantiene una inflación anual superior a la nacional (3.37 por ciento) y continúa en el segundo lugar con la mayor alza de costos de bienes y servicios en el país, solo por debajo de Quintana Roo (5.39 por ciento).

Este comportamiento de los precios en Jalisco se debe a que continúan encareciéndose aspectos muy importantes de la vida cotidiana. El transporte público sigue acarreando los efectos del “tarifazo” en abril y aumentó su inflación de 4.49 a 4.55 por ciento, mientras que la vivienda se encareció de 4.25 a 4.41 por ciento anual.

“La persistencia de presiones en transporte, servicios y algunos bienes para el hogar mantiene limitada la recuperación del poder adquisitivo de los hogares y podría afectar el dinamismo del consumo durante los próximos meses”, advierte el boletín en su página 18.

Revisa la edición 37 de este documento de la ENI en https://ite.so/boleconomi37.