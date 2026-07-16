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Sistema de Transporte por Cable contribuirá a una movilidad más eficiente

By Redaccion1 / 16 julio, 2026

Staff/RG

Sistema de Transporte por Cable contribuirá a una movilidad más eficiente, sostenible e incluyente: José Luis García Parra al comparecer en el Congreso

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