Los resultados de Admisión BUAP 2026 serán publicados el sábado 18 de julio

María Huerta

La espera casi termina, toda vez que el próximo sábado 18 de julio, a partir de las 10:00 horas,.la Dirección de Administración Escolar (DAE) publicará los resultados del examen de Admisión 2026 de la BUAP.

Los aspirantes que realizaron en días pasados el examen, podrán consultar los resultados en http://autoservicios.buap.mx, en el apartado “Admisión 2026”, por lo que deberán ingresar con usuario y contraseña.

Para Nivel Medio Superior, serán candidatos a inscripción los aspirantes que hayan obtenido un puntaje en el EXANI-I-BUAP suficiente, y le permita ubicarse dentro del número de los lugares aprobados.

Y para el Nivel Superior, igual el 18 de julio podrán consultar los resultados, y una vez aceptados en la unidad académica elegida, deberán independientemente si el ingreso es en agosto de 2026, o enero 2027, inscribirse en el mes de agosto.

Cabe resaltar, que una vez elegida la opción de ingreso, no se realizarán cambios de opción de estudio, unidad acádemica, campus, complejo regional o modalidad.