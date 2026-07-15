“San Miguel Comparte”: La iniciativa que busca convertir a San Miguel de Allende en la primera capital gastronómica con conciencia de México

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El Banco de Alimentos San Miguel de Allende lanza su distintivo “San Miguel Comparte” con el objetivo de aumentar la cantidad de benefactores y donantes, a fin de contrarrestar la carencia alimentaria en comunidades rurales pertenecientes a este municipio.

“San Miguel Comparte” es una iniciativa que busca sumar a restauranteros, hoteleros, empresarios, visitantes y residentes de San Miguel de Allende, a favor de las personas más vulnerables de la zona.

Con la labor de BASMA, y la colaboración de todos, se tiene el objetivo de convetir a San Miguel de Allende en la primera capital gastronómica con conciencia de México.

San Miguel de Allende, Guanajuato. — En una ciudad reconocida a nivel internacional por su riqueza cultural y gastronómica, surge una iniciativa que redefine el verdadero significado de compartir. Bajo la campaña “San Miguel Comparte”, el Distintivo BASMA del Banco de Alimentos San Miguel de Allende reconoce a restaurantes comprometidos no sólo con la excelencia culinaria, sino con el bienestar de las comunidades más vulnerables de la región.

En San Miguel de Allende y sus comunidades rurales, la realidad alimentaria presenta contrastes significativos. De acuerdo con estimaciones de organizaciones sociales y datos alineados con mediciones nacionales, más del 30% de la población en zonas rurales cercanas enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que miles de familias carecen de acceso regular a alimentos nutritivos. En este contexto, el papel del Banco de Alimentos San Miguel de Allende se vuelve crucial.

Actualmente, el Banco de Alimentos (BASMA) atiende a cientos de personas cada mes, rescatando insumos en buen estado que de otro modo serían desperdiciados. Su labor no sólo combate la falta de alimentos, sino que también reduce el desperdicio y fortalece el tejido social.

Es en esta intersección entre necesidad y oportunidad donde nace el Distintivo BASMA “San Miguel Comparte”, una iniciativa que reconoce a restaurantes que integran la responsabilidad social como parte esencial de su operación diaria. Estos establecimientos no solo destacan por la calidad de sus platillos, sino por su compromiso activo con la donación de alimentos y su participación en una red solidaria que genera un impacto tangible.

“El distintivo representa mucho más que un reconocimiento; es un llamado a la acción para toda la industria gastronómica”, señalan los organizadores de la iniciativa. “Hoy, los restaurantes tienen la capacidad de ser agentes de cambio, de transformar excedentes en oportunidades y de contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de cientos de familias en San Miguel de Allende ”, dijo Carlos González, presidente de BASMA.

El impacto positivo del Banco de Alimentos:

Reducción significativa del desperdicio de alimentos en el sector restaurantero.

Mejora en la nutrición de comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales.

Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad social empresarial en el destino.

Vinculación entre actores locales, desde productores hasta consumidores.

“San Miguel Comparte” simboliza la unión entre cocina y conciencia social. Es una invitación a que más restaurantes, hoteles y empresas se sumen a una visión donde el éxito no solo se mide en reconocimientos gastronómicos, sino en el impacto positivo que se deja en la comunidad.

“Con la labor de BASMA y la colaboración de todos, se tiene el objetivo de convetir a San Miguel de Allende en la primera capital gastronómica con conciencia de México”, aseguró Rodolfo Mercado, director de relaciones públicas del Banco de Alimentos San Miguel de Allende.

En una ciudad donde cada platillo cuenta una historia, hoy también puede contar un relato de solidaridad, pues compartir también es parte esencial de la identidad de este gran destino.

#SanMiguelComparte

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