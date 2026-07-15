¿Cómo va tu salud financiera? 5 consejos para hacer tu check-up de mitad de año

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Llegar a julio no solo significa que el verano ha comenzado, sino que también marca el inicio del segundo semestre del año, un punto de inflexión ideal para hacer una pausa, mirar atrás y evaluar si las metas financieras que nos propusimos en enero van por buen camino o si es momento de hacer ajustes. Y es que, entre la rutina, la inflación y los gastos imprevistos del primer semestre, mantener esos objetivos puede ser un desafío. De acuerdo con el Reporte de Deudas de los Mexicanos, elaborado por Bravo México, el 52% de las personas apenas logra cubrir sus deudas y gastos diarios con sus ingresos actuales, lo que deja poco margen para ahorrar, invertir o crear un patrimonio. La buena noticia es que aún queda medio año para hacer un check-up financiero y retomar el rumbo.

“El inicio del segundo semestre del año es un momento clave. No se trata de lamentarse por lo que no se logró en los primeros seis meses, sino de tomar el control de los siguientes seis”, mencionó Luis Lucido, experto en deudas en Bravo México. “En Bravo creemos que la educación financiera y la evaluación constante son las herramientas más poderosas para evitar el sobreendeudamiento y alcanzar la tranquilidad económica antes de que lleguen los gastos de fin de año”.

Para ayudarte a saber si vas por buen camino y cómo reajustar tus objetivos, Bravo te comparte 5 consejos indispensables para tu revisión financiera de mitad de año:

1. Haz una auditoría de tus metas de enero

El primer paso es confrontar la realidad con honestidad. Revisa la lista de propósitos que hiciste a inicios de año y evalúa tu avance: si tu meta era ahorrar el 30% de tus ingresos, pero solo has podido destinar el 10%, no te desanimes; simplemente adaptala a tu situación actual. Esto es especialmente importante si consideramos que 77% de las personas opera cerca del límite de su capacidad financiera, por lo que fijar objetivos realistas resulta más efectivo que perseguir metas difíciles de sostener. Al final, es mejor avanzar de forma constante que abandonar el plan por completo.

2. Mide tu nivel de endeudamiento actual

Saber en dónde estás parado es muy importante. Suma todas tus deudas (tarjetas de crédito, préstamos personales, etc.) y compáralas con tus ingresos mensuales. Si el pago de tus deudas absorbe más del 30% de tus ingresos netos, estás en una zona de riesgo de sobreendeudamiento. Si este es tu caso, julio es el momento de buscar asesoría profesional para evitar que los próximos meses tu problema se haga más grande.

3. Rastrea los gastos hormiga y los gastos fantasma del primer semestre

Sin darte cuenta, es común acumular suscripciones a servicios de streaming que no usas, membresías olvidadas o un exceso de compras pequeñas diarias. Utiliza este mes para revisar tus estados de cuenta detalladamente, cancelar lo que no necesitas y reorientar ese dinero directamente a tu fondo de ahorro o al pago de deudas de manera estratégica.

4. Automatiza y ajusta tu fondo de emergencias

Si algo nos ha enseñado la primera mitad del año es que los imprevistos ocurren. Si tuviste que utilizar tu fondo de emergencia en meses anteriores, tu prioridad para este segundo semestre debe ser volver a capitalizarlo. De hecho, de acuerdo con el Reporte de Deudas de los Mexicanos, 82% de las personas ha utilizado sus reservas para cubrir gastos ordinarios, una señal de que el ahorro destinado a emergencias suele terminar absorbiendo la presión del día a día. Si aún no cuentas con un fondo, comienza por destinar un pequeño porcentaje de tu nómina a una cuenta de ahorro separada para no depender de las tarjetas de crédito ante cualquier eventualidad.

5. Prepárate desde ahora para el cierre de año

Muchas personas esperan hasta noviembre para empezar a planear los gastos de diciembre, como regalos, fiestas y vacaciones. Si utilizas el segundo semestre para ahorrar una pequeña cantidad mensual exclusivamente para las fiestas decembrinas, evitarás iniciar el próximo año con la temida “cuesta de enero”.

“Realizar este análisis a mitad de año te permite recuperar el control de tus finanzas, corregir el rumbo cuando sea necesario y tomar decisiones con mayor claridad para los meses que vienen. Más que evaluar lo que ya pasó, se trata de aprovechar el tiempo que aún queda para fortalecer tus hábitos financieros, ajustar tus prioridades y avanzar con mayor confianza hacia tus objetivos”, añadió Luis Lucido.

Al final, el éxito financiero no depende de seguir un plan perfecto, sino de revisarlo y adaptarlo conforme cambian tus circunstancias.

Si te encuentras en una situación de deuda y quieres asesoría financiera de expertos, consulta el sitio de Bravo y agenda una llamada sin costo en el siguiente enlace. Link

Acerca de Bravo

Bravo es la solución global para liquidar deudas, líder en Latinoamérica y Europa. Brinda asesoría y conocimientos de educación financiera para que sus clientes logren reincorporarse al sistema crediticio y mejoren su relación con el dinero.

Desde 2009, Bravo ha ayudado a más de 500 mil personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal, y más recientemente en Brasil, mediando acuerdos de pago con los acreedores y ofreciendo crédito para liquidar las deudas.