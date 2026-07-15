Privilegiar a los poblanos y superardiferencias políticas, pide García Parra

– El titular de la Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, dialogó con integrantes de la LXII legislatura para exponer el proyecto del Sistema Integral de Movilidad.

– En un ambiente de cordialidad y respeto, García Parra respondió con cifras y soporte técnico, las dudas e inquietudes de los legisladores.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- El proyecto del Sistema de Transporte por Cable fue presentado ante el Pleno del Congreso del Estado por el Coordinador General de Gabinete, José Luis García Parra, quien acudió en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, para informar el sustento técnico, jurídico, financiero y ambiental de esta estrategia de movilidad, en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y apertura democrática que fortalece el diálogo entre los Poderes del Estado y privilegia el bienestar de las y los poblanos.

En este contexto, el Coordinador de Gabinete hizo un llamado a las y los diputados locales a respaldar, por encima de las diferencias partidistas, el proyecto del Sistema Integral de Movilidad, ya que, con este modelo se le devuelve tiempo libre a la gente, que podrá moverse de manera eficiente y segura en este sistema.

Durante la sesión ordinaria de la LXII Legislatura, José Luis García Parra afirmó que la administración estatal entiende la transparencia como una responsabilidad permanente con la ciudadanía, por lo que presentó el proceso de planeación, los estudios especializados, el marco legal y los avances del proyecto.

Señaló que un gobierno eficiente, honesto y comprometido debe explicar con claridad las decisiones públicas y mantener una comunicación abierta con las y los representantes populares.

José Luis García Parra explicó que el Sistema de Transporte por Cable forma parte de una política pública integral para fortalecer la movilidad urbana mediante una red de cuatro líneas, nueve nodos de transferencia intermodal y 14.58 kilómetros de recorrido, diseñada para integrarse con el sistema de transporte existente y mejorar la conectividad entre zonas habitacionales, educativas, comerciales, de salud y de servicios, en congruencia con la visión de desarrollo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto contempla una inversión contratada de 6 mil 752 millones 949 mil 56 pesos, con un avance financiero del 32.55 por ciento, y beneficiará de manera directa e indirecta a 774 mil personas usuarias del transporte público. Además, permitirá reducir el trayecto más largo de 100 a 44 minutos, disminuir la emisión de más de 18 mil 500 toneladas de dióxido de carbono al año y garantizar transporte gratuito para niñas y niños de educación básica, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El Coordinador General de Gabinete destacó que la viabilidad del proyecto está respaldada por más de 70 estudios especializados en materia técnica, financiera, ambiental, urbana y de movilidad, así como por un análisis costo-beneficio elaborado conforme a la metodología de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Añadió que la optimización del diseño permitió reducir de 980 a 77 los árboles que eventualmente requerirían intervención, priorizando acciones de conservación, trasplante y compensación con especies nativas.

Como parte del ejercicio de rendición de cuentas, diputadas y diputados de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Fuerza por México, Nueva Alianza, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Morena formularon preguntas relacionadas con la transparencia, los estudios técnicos, la protección ambiental, la certeza jurídica, la operación del sistema, la seguridad, la accesibilidad y los beneficios sociales del proyecto, las cuales fueron atendidas con información técnica y documental por el representante del Poder Ejecutivo.

Durante su exposición, José Luis García Parra subrayó que el Sistema de Transporte por Cable representa una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de la población mediante una movilidad más eficiente, incluyente y sostenible. Reiteró que el proyecto cuenta con una ruta clara de ejecución, sustento legal y evidencia técnica para consolidar una infraestructura que acerque oportunidades de educación, empleo, salud y desarrollo a miles de familias.