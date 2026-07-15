Reportan percance en el Tren Interoceánico; descartan heridos y daños

LA JORNADA

Ciudad de México. La Secretaría de Marina informó que ayer en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se presentó un percance ferroviario que involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integrado por dos carros cada uno.

En un comunicado señaló que el evento no dejó heridos ni lesionados, tampoco afectaciones a la población. Detalló que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.

Asimismo, refirió que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura. “El ferrocarril del istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continua con normalidad”.

En la actualidad, el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico en el Corredor del Istmo de Tehuantepec (Línea Z) se encuentra suspendido tras un grave descarrilamiento ocurrido a finales de diciembre pasado donde 13 personas murieron y 98 resultaron con heridas.