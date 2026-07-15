DIF Municipal fortalece el bienestar de los grupos vulnerables con entrega de apoyos alimentarios

*- Gracias al trabajo coordinado entre la presidenta municipal Tonantzin Fernández, el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, 478 beneficiarios recibieron apoyos alimentarios.*

Desde Puebla

*15 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* La presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, y el delegado de la Microrregión 18 del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Joel Meneses, encabezaron la segunda parte de la primera entrega de apoyos alimentarios dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad.

Estos apoyos son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. En esta jornada se entregaron 1,912 despensas, correspondientes a 478 personas beneficiarias de los programas dirigidos a personas con discapacidad, personas con cáncer, adultos mayores que no reciben apoyos federales y del programa Primeros Mil Días.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Municipal reconoció y agradeció el compromiso de la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF Puebla, Ceci Arellano, así como del gobernador del estado, Alejandro Armenta, y de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, por impulsar acciones que fortalecen el bienestar de las familias y de los sectores que más lo necesitan.